Domani l'Inter sfiderà il Real Madrid di Mourinho ma l'allenatore portoghese non è l'unico ex del match. In estate, infatti, Denzel Dumfries ha lasciato l'Inter proprio per accettare la proposta del Real Madrid.

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Dumfries finora ha disputato 3 partite su 4 in Liga, dando il suo contributo ma senza spiccare tanto che non sono mancate le prime critiche, anche perché il suo contributo offensivo è di 0 gol e 0 assist.

Fabrizio Biasin, intervenuto su Twitter, ha parlato così di Dumfries: "Rispetto a Real-Inter di domani si parla pochissimo di Denzel Dumfries, avversario della squadra che fino a 5 minuti fa era parte della sua vita. E sapete perché? Perché mancano appigli: una polemica, una rogna, qualunque cosa a cui aggrapparsi per fare un po’ di casino.

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Denzel Dumfries, banalmente, è sempre stato corretto, onesto, professionale, se n’è andato a testa altissima e domani sfida il suo passato nelle vesti del “nemico”… meno nemico che possa esistere".