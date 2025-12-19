Biasin sui rigori horror dell’Inter: “È inutile parlare di sfortuna se…”

FC Inter 1908
Sul suo profilo X, Fabrizio Biasin ha commentato così il ko dell'Inter in Supercoppa Italiana contro il Bologna
Sul suo profilo X, Fabrizio Biasin ha commentato così il ko dell'Inter in Supercoppa Italiana contro il Bologna (qui le pagelle del direttore Mari).

"Non basta un secondo tempo giocato a buon livello: l’Inter crolla dal dischetto, Bologna in finale. La chiamano “lotteria dei rigori”, ma se non ne vinci una da 8 anni è inutile parlare di sfortuna", ha scritto su X.

E poi ha anche twittato: "Per l’Inter una sola buona notizia: l’ottima partita di Pepo Martinez".

