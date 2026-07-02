L'importanza di un giocatore come Lautaro Martinez è cosa ormai assodata. Anche nella Nazionale argentina il Toro si è ritagliato negli anni uno spazio sempre più esclusivo. A prescindere dai gol che segna, il lavoro che l'attaccante argentino fa in campo è imprescindibile. Fabrizio Biasin ha risposto a un tifoso che gli chiedeva che cosa avrebbe risposto ad un'ipotetica offerta del Real Madrid per il Capitano dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.