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fcinter1908 social Biasin su un’ipotetica offerta del Real Madrid per Lautaro Martinez: “Ecco cosa avrei risposto”
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Biasin su un’ipotetica offerta del Real Madrid per Lautaro Martinez: “Ecco cosa avrei risposto”
La risposta del giornalista in diretta a Radio Sportiva
L'importanza di un giocatore come Lautaro Martinez è cosa ormai assodata. Anche nella Nazionale argentina il Toro si è ritagliato negli anni uno spazio sempre più esclusivo. A prescindere dai gol che segna, il lavoro che l'attaccante argentino fa in campo è imprescindibile. Fabrizio Biasin ha risposto a un tifoso che gli chiedeva che cosa avrebbe risposto ad un'ipotetica offerta del Real Madrid per il Capitano dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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