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fcinter1908 social Ausilio: “Tre giocatori mi hanno fatto innamorare del calcio. E nella storia dell’Inter…”

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Ausilio: “Tre giocatori mi hanno fatto innamorare del calcio. E nella storia dell’Inter…”

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Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha risposto ad alcune domande a margine dell'evento di inaugurazione del mercato
Matteo Pifferi Redattore 

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A margine della serata di inaugurazione del calciomercato estivo, il DS dell'Inter Piero Ausilio ha risposto ad alcune domande dello youtuber e influencer Francesco Maccario.

I tre giocatori che ti hanno fatto innamorare del calcio?

"Non sono solo tre. I miei tre preferiti? Ronaldo il Fenomeno, Maradona e Messi"

Tre parole per descrivere Milano?

Ausilio: “Tre giocatori mi hanno fatto innamorare del calcio. E nella storia dell’Inter…”- immagine 2
Getty Images

"Passionale, impegnata e veloce"

I tre giocatori preferiti di sempre della storia dell'Inter?

"Ho già citato Ronaldo ma devo rifare il suo nome perché lui è sopra qualsiasi calciatore della storia del calcio negli ultimi 30 anni. Poi dico Zanetti e Diego Milito perché ci ha regalato la gioia del Triplete, dico lui ma vale per tutti gli altri"

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I tre colpi di calciomercato a cui è più affezionato?

"So che è un gioco ma quando fai tre nomi poi rischi di offendere gli altri. Sono talmente tanti quelli per cui ho stima e di cui sono contento, non me ne far far tre, non voglio dare dispiaceri a nessuno"

(Instagram Francesco Maccario)

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