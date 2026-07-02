A margine della serata di inaugurazione del calciomercato estivo, il DS dell'Inter Piero Ausilio ha risposto ad alcune domande dello youtuber e influencer Francesco Maccario.

"Non sono solo tre. I miei tre preferiti? Ronaldo il Fenomeno, Maradona e Messi"

"Ho già citato Ronaldo ma devo rifare il suo nome perché lui è sopra qualsiasi calciatore della storia del calcio negli ultimi 30 anni. Poi dico Zanetti e Diego Milito perché ci ha regalato la gioia del Triplete, dico lui ma vale per tutti gli altri"