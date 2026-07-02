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Ausilio: “Tre giocatori mi hanno fatto innamorare del calcio. E nella storia dell’Inter…”
A margine della serata di inaugurazione del calciomercato estivo, il DS dell'Inter Piero Ausilio ha risposto ad alcune domande dello youtuber e influencer Francesco Maccario.
I tre giocatori che ti hanno fatto innamorare del calcio?
"Non sono solo tre. I miei tre preferiti? Ronaldo il Fenomeno, Maradona e Messi"
Tre parole per descrivere Milano?
"Passionale, impegnata e veloce"
I tre giocatori preferiti di sempre della storia dell'Inter?
"Ho già citato Ronaldo ma devo rifare il suo nome perché lui è sopra qualsiasi calciatore della storia del calcio negli ultimi 30 anni. Poi dico Zanetti e Diego Milito perché ci ha regalato la gioia del Triplete, dico lui ma vale per tutti gli altri"
I tre colpi di calciomercato a cui è più affezionato?
"So che è un gioco ma quando fai tre nomi poi rischi di offendere gli altri. Sono talmente tanti quelli per cui ho stima e di cui sono contento, non me ne far far tre, non voglio dare dispiaceri a nessuno"
(Instagram Francesco Maccario)
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