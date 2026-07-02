Caso Bastoni, Ravezzani durissimo: “Trovo vergognosi certi…”

Il difensore dell’Inter e della Nazionale è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort

Il caso che coinvolge Alessandro Bastoni continua a far discutere, tra cronaca giudiziaria, reazioni social e prese di posizione nel mondo dell’informazione sportiva. Il difensore dell’Inter e della Nazionale è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort legato a un’agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, con fatti che risalirebbero al 2020 e che riguarderebbero un presunto incontro con una ragazza allora diciassettenne. In questo clima molto delicato è intervenuto Fabio Ravezzani: CONTINUA A LEGGERE