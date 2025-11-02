Biasin: “Inter non in giornata e ingolfata. Ma per una volta vince…”

Sul proprio profilo X, Fabrizio Biasin ha commentato così la vittoria sofferta dell'Inter di Chivu al Bentegodi contro l'Hellas Verona per 2-1

"Un’Inter decisamente non in giornata e ingolfata porta a casa i tre punti con un finale disordinato, all’assalto, e per una volta ci riesce grazie a una delle cose più importanti in ogni campo della vita (e figuriamoci nel calcio): la botta di quella cosa lì".