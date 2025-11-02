"Per chi ignora il regolamento. Rosso per chiara occasione da gol se la distanza è poca, la direzione verso la porta e non ci sono Difensori che potrebbero recuperare. A Verona le prime 2 D non sussistono e forse neanche la terza. Chi dice rosso non sa o è solo tifoso anti Inter"

Cosa ha detto Luca Marelli

"Fallo di Bisseck? Non è da espulsione. Inutile analizzare il fermo immagine, va visto in dinamica dove sta andando il pallone. Uno dei parametri è la direzione generale dell'azione. Il pallone va velocemente verso la parte destra, si vede benissimo che il pallone va sull'esterno. Scorre molto lontano dal centro del campo e va nella zona dove per altro c'è Sucic. Manca sicuramente un parametro per il rosso e forse ne manca anche un secondo, cioè la posizione dei difensori. Perché nella zona della direzione del pallone c'è Sucic. Al 92' non c'è rigore su Esposito, non c'è trattenuta, troppo poco per un rigore"