Pistocchi: “Inter, la vittoria a Verona vale doppio. Il gol nel finale…”

L'Inter di Chivu pur soffrendo batte il Verona e si porta a un punto dalla vetta della Serie A, occupata dal Napoli. Questa l'analisi su X di Maurizio Pistocchi:
"Grazie a un colpo di testa di Pio Esposito - deviato alle spalle di Montipò - in pieno recupero l’Inter conquista a Verona 3 punti che valgono doppio: dopo un buon inizio e il vantaggio ottenuto grazie al gran gol di Zielinski, i gialloblù di Zanetti piano piano salgono in cattedra: pareggia Giovane, dopo aver saltato secco Bastoni e Orban prende il palo alla destra di Sommer ormai battuto".
"L’Hellas Verona chiede il rosso per Bisseck che stende Giovane, ma Doveri giudica l’episodio da giallo, e quando la gara sembra avviata a finire in pareggio al 93’ sul cross di Barella il colpo di testa di Esposito che premia l’Inter e penalizza eccessivamente un brillante Hellas Verona".
