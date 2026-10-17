Ormai è diventato un appuntamento classico per i tifosi dell'Inter. Alla fine delle partite Yann Bisseck commenta con un post sui social e in quelli delle precedenti puntate aveva parlato delle rimonte e di come stessero mettendo alla prova (come se non fosse normale) i poveri cuori nerazzurri. "Tenete acceso il defibrillatore ancora per un po'", aveva scritto qualche settimana fa. Poi, dopo la vittoria più 'lenta' contro il Parma, aveva scritto: "Neanche mi ricordavo che non fosse obbligatorio essere sotto due a zero".

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Questa sera a Bologna l'Inter ha vinto tre a uno dopo essere passata in svantaggio al Dall'Ara. E alla fine dei 90 minuti è arrivato puntuale il post del giocatore nerazzurro.

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, ha scrittoPerché la squadra nerazzura arrivava da una settimana complicata: prima la sconfitta in CL e poi gli infortuni di Lautaro e Pavard. L'uno a zero del Bologna, il primo tempo disarmante, sembravano dovessero portare avanti il trend degli ultimi giorni. E invece no, la squadra nel secondo tempo si è ricordata come si fa e ha ribaltato il risultato ancora una volta. E cosa vuoi dire adesso? Il like di Lautaro al post del compagno dimostra che anche se è difficile da spiegare la storia della rimonta è comunque perfetta se dà tre punti all'Inter.