Il tedesco da qualche tempo commenta le rimonte nerazzurre in campionato con i suoi follower e l'ultima lo ha lasciato senza parole
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Ormai è diventato un appuntamento classico per i tifosi dell'Inter. Alla fine delle partite Yann Bisseck commenta con un post sui social e in quelli delle precedenti puntate aveva parlato delle rimonte e di come stessero mettendo alla prova (come se non fosse normale) i poveri cuori nerazzurri. "Tenete acceso il defibrillatore ancora per un po'", aveva scritto qualche settimana fa. Poi, dopo la vittoria più 'lenta' contro il Parma, aveva scritto: "Neanche mi ricordavo che non fosse obbligatorio essere sotto due a zero".
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Questa sera a Bologna l'Inter ha vinto tre a uno dopo essere passata in svantaggio al Dall'Ara. E alla fine dei 90 minuti è arrivato puntuale il post del giocatore nerazzurro.
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