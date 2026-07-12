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Mondiali, Bonny: “Tristezza e delusione: Costa d’Avorio ha talento, carattere e…”

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La Costa D'Avorio ha concluso il suo Mondiale ai sedicesimi di finale per mano della Norvegia: il commento di Bonny
Matteo Pifferi Redattore 

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La Costa D'Avorio ha concluso il suo Mondiale ai sedicesimi di finale per mano della Norvegia. Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha commentato sui social il percorso della Nazionale africana:

Mondiali, Bonny: “Tristezza e delusione: Costa d’Avorio ha talento, carattere e…”- immagine 2

"È difficile trovare le parole giuste dopo la fine di questo percorso. Naturalmente proviamo tristezza e delusione, perché, vista la qualità e il talento della squadra, avevamo l'ambizione e la convinzione di poter andare ancora più lontano. La qualificazione alle fasi finali — un traguardo storico — rimarrà motivo di immenso orgoglio.

Tuttavia, sappiamo anche di avere le potenzialità per ottenere ancora di più. Questa squadra possiede un talento e un carattere straordinari, e ha davanti a sé un futuro radioso. Sono convinto che raggiungeremo grandi traguardi. Un grazie enorme a tutti i tifosi ivoriani che ci hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato durante tutto il torneo. La vostra forza, la vostra passione e il vostro amore per la maglia ci hanno dato la spinta in ogni momento.

Andiamo via con delusione, ma anche con grande orgoglio, con lezioni preziose e con una determinazione ancora maggiore. Torneremo più forti. Ci attendono sfide entusiasmanti e questo è solo l'inizio. Orgoglioso di essere ivoriano".

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