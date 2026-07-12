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fcinter1908 social La risposta di Romano al tifoso: “Mi devo scusare se non passano le visite? Se volete…”

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La risposta di Romano al tifoso: “Mi devo scusare se non passano le visite? Se volete…”

La risposta di Romano al tifoso: “Mi devo scusare se non passano le visite? Se volete…” - immagine 1
L'assurda pretesa di un tifoso, la replica del giornalista esperto di calciomercato
Redazione1908

Fabrizio Romano ha fatto del suo Here we go il marchio di fabbrica del suo lavoro. Il giornalista esperto di calciomercato è colui che mette la parola fine alle trattative e conferma la buona riuscita di un trasferimento. Dettagli, cifre e poi via alle visite mediche. A Romano un tifoso ha chiesto in queste ore di scusarsi per la trattativa relativa a Khalaili (nuovo rinforzo dell'Inter), dopo l'annuncio di ulteriori verifiche da parte del CONI in occasione delle visite mediche. La risposta del giornalista sportivo non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.

 

 

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