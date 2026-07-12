Fabrizio Romano ha fatto del suo Here we go il marchio di fabbrica del suo lavoro. Il giornalista esperto di calciomercato è colui che mette la parola fine alle trattative e conferma la buona riuscita di un trasferimento. Dettagli, cifre e poi via alle visite mediche. A Romano un tifoso ha chiesto in queste ore di scusarsi per la trattativa relativa a Khalaili (nuovo rinforzo dell'Inter), dopo l'annuncio di ulteriori verifiche da parte del CONI in occasione delle visite mediche. La risposta del giornalista sportivo non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social La risposta di Romano al tifoso: “Mi devo scusare se non passano le visite? Se volete…”
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La risposta di Romano al tifoso: “Mi devo scusare se non passano le visite? Se volete…”
L'assurda pretesa di un tifoso, la replica del giornalista esperto di calciomercato
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