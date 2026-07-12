Fabrizio Romano ha fatto del suo Here we go il marchio di fabbrica del suo lavoro. Il giornalista esperto di calciomercato è colui che mette la parola fine alle trattative e conferma la buona riuscita di un trasferimento. Dettagli, cifre e poi via alle visite mediche. A Romano un tifoso ha chiesto in queste ore di scusarsi per la trattativa relativa a Khalaili (nuovo rinforzo dell'Inter), dopo l'annuncio di ulteriori verifiche da parte del CONI in occasione delle visite mediche. La risposta del giornalista sportivo non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.