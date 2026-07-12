Il Mondiale 2026 è sotto i riflettori soprattutto per il gioco proposto dalle Nazionali che stanno lottando per un posto in finale. L'Inghilterra è riuscita ieri nella non facile impresa di fermare la Norvegia di Haaland. E l'Argentina di Messi ha battuto la Svizzera nei tempi supplementari. Con la Francia, vittoriosa sul Marocco, e con la Spagna, che ha eliminato il Portogallo, compongono il quartetto delle aspiranti alla vittoria del trofeo più ambito. Giovanni Capuano non ha risparmiato una frecciata ad Adani sul racconto di questo Mondiale: CONTINUA A LEGGERE.