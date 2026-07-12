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fcinter1908 social La frecciata di Capuano ad Adani: “Sicuramente sbaglio io, ma sta riuscendo nell’impresa di…”
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La frecciata di Capuano ad Adani: “Sicuramente sbaglio io, ma sta riuscendo nell’impresa di…”
La riflessione del giornalista di Panorama, che ha criticato Adani
Il Mondiale 2026 è sotto i riflettori soprattutto per il gioco proposto dalle Nazionali che stanno lottando per un posto in finale. L'Inghilterra è riuscita ieri nella non facile impresa di fermare la Norvegia di Haaland. E l'Argentina di Messi ha battuto la Svizzera nei tempi supplementari. Con la Francia, vittoriosa sul Marocco, e con la Spagna, che ha eliminato il Portogallo, compongono il quartetto delle aspiranti alla vittoria del trofeo più ambito. Giovanni Capuano non ha risparmiato una frecciata ad Adani sul racconto di questo Mondiale: CONTINUA A LEGGERE.
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