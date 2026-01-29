Inter-Borussia, la notte di Dimarco. Il club nerazzurro posta il selfie

Per qualche minuto dopo il suo gol l'Inter ha sperato negli ottavi già conquistati. Ma il Chelsea che stava perdendo a Napoli è riuscito a ribaltare il risultato e a prendersi la qualificazione al posto dei nerazzurri. Dimarco però ha vissuto una serata sugli scudi, un'altra. Perché era stato anche il migliore in campo nella gara contro il Pisa, venerdì scorso, quando - entrato dalla panchina - aveva cambiato la storia della partita con due assist e due gol.

Quello che invece ha segnato ieri sera, ed era bellissimo, è stato il gol dall'esucuzione perfetta. Una punizione tirata al limite dell'area, la palla a giro che cade alle spalle del portiere, la partita che si apre (poi arriva a chiuderla la rete del due a zero di Diouf). Tutto nella serata in cui (con Lautaro out per scelta tecnica e Barellaout per infortunio) si è preso la fascia da capitano. E ha guidato i nerazzurri perché è stato anche il giocatore che ha deciso la partita ed è stato anche il migliore in campo.