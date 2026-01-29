L'esterno nerazzurro ha applaudito l'ex compagno per la partita con due assist e un gol contro il Marsiglia e Ale ha fatto altrettanto per il gol magico di Fede contro il Borussia

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 gennaio - 14:10

È stata una serata speciale per entrambi. Premio come migliore in campo per l'uno e per l'altro. Federico Dimarco era a Dortmund con l'Inter. Aleksandar Stankovic invece era a Bruges, in Belgio, e ha trascinato il Brugge nella partita contro il Marsiglia. I due si sono incrociati sui social. Perché il giocatore interista, protagonista assoluto della gara contro la formazione tedesca per un gol su punizione che ha deciso la vittoria dell'Interdi Chivu, ha scritto all'ex compagno e amico.

Stankovic ha pubblicato le foto della sua serata speciale e sono arrivati gli applausi di Federico che ha commentato con le emoticon il post del giocatore che l'Inter ha ceduto in estate al club belga (ma ha conservato un diritto di riacquisto).

Aleksander ha risposto con un like ma ha anche complimentandosi a sua volta con l'ex compagno. "Con quel sinistro magico!", ha scritto e ha dimostrato di aver visto e apprezzato la rete segnata con una punizione dal limite dal nerazzurro contro il Borussia.

Il loro siparietto ha ovviamente scatenato i tifosi: "Torna a casa, Ale". "Fede, vallo a riprendere, riportacelo. Ti mandiamo in missione", hanno scritto