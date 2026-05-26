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fcinter1908 social Varriale a Capuano: “Ma quali stessi fallimenti? Allegri era obbligo scudetto”, “Sì, ma…”
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Varriale a Capuano: “Ma quali stessi fallimenti? Allegri era obbligo scudetto”, “Sì, ma…”
Botta e risposta sui social
Giovanni Capuano ha sintetizzato con una riflessione pungente lo scarico di colpe da parte degli allenatori che in questo campionato hanno fallito i rispettivi obiettivi stagionali: "L’analisi degli allenatori che hanno fallito (non tutti allo stesso modo) gli obiettivi stagionali: Spalletti colpa del mercato fatto male da altri e che non mi hanno dato quello che chiedevo; Conte colpa dell’ambiente che non è stato compatto e delle critiche dei “falliti”; Allegri colpa dei dirigenti. Alla fine pensano e parlano tutti la stessa lingua". Varriale ha ripreso il tweet di Capuano chiamandolo in causa con una rimostranza: CONTINUA A LEGGERE IL BOTTA E RISPOSTA.
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