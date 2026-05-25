La disfatta del Milan, tagliato fuori dalla Champions League all'ultima giornata a San Siro, è uno dei temi più discussi nel corso della trasmissione di Pressing. Carlo Pellegatti è sconsolato per il risultato tremendo che ha condannato i rossoneri. Contro il Cagliari la squadra di Allegri ha dimostrato tutta la sua pochezza. E ora il tema attuale è anche quello di un eventuale sostituto di Allegri. A questo proposito, ma soprattutto in un siparietto con Riccardo Trevisani, Carlo Pellegatti ha detto la sua: CONTINUA A LEGGERE.