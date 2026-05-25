FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pellegatti: “Allegri? Sono onesto, non faccio il fenomeno. A Trevisani dico solo una cosa”

social

Pellegatti: “Allegri? Sono onesto, non faccio il fenomeno. A Trevisani dico solo una cosa”

Pellegatti: “Allegri? Sono onesto, non faccio il fenomeno. A Trevisani dico solo una cosa” - immagine 1
La preghiera del giornalista a Trevisani
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

La disfatta del Milan, tagliato fuori dalla Champions League all'ultima giornata a San Siro, è uno dei temi più discussi nel corso della trasmissione di Pressing. Carlo Pellegatti è sconsolato per il risultato tremendo che ha condannato i rossoneri. Contro il Cagliari la squadra di Allegri ha dimostrato tutta la sua pochezza. E ora il tema attuale è anche quello di un eventuale sostituto di Allegri. A questo proposito, ma soprattutto in un siparietto con Riccardo Trevisani, Carlo Pellegatti ha detto la sua: CONTINUA A LEGGERE.

 

Leggi anche
Social impazziti, Adani non dimentica il tweet di un tifoso per Cassano: “Devo riferire...
Palestra saluta il Cagliari: “Mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA