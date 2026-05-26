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Inter, Dimarco condivide la gioia per “Cabeza” Stankovic

Inter, Dimarco condivide la gioia per “Cabeza” Stankovic - immagine 1
Il giovane centrocampista ha vinto con il Brugge il campionato belga e l'ex compagno e amico ha condiviso sui social un post che racconta quanto è felice di vederlo vincente
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sono legati dall'Inter, passato comune nel settore giovanile e poi prima squadra. Nelle scorse ore Aleksandar Stankovic ha vinto con il Brugge il campionato belga e poi è stato premiato come miglior talento della stagione. Federico Dimarco, che ha vinto con la maglia interista Coppa scudetto e Coppa Italia ed è stato premiato dalla Lega Calcio Serie A come MVP della stagione 2025-2026, in queste ore ha riservato un pensiero e quindi un posticino nel suo momento bellissimo al figlio di Deki.

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Getty Images

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Nelle scorse ore il giocatore dell'Inter era a Ascoli, sua ex squadra in Serie B, e prima del fischio d'inizio della gara contro il Catania gli è stata consegnata la maglia celebrativa del club.  Sui social però ha commentato la vittoria del campionato di Ale e ha poi postato una foto di lui in trionfo con i suoi compagni. "Cabeza", ha scritto con familiarità e ha condiviso la felicità per il traguardo dell'ex nerazzurro con i suoi follower.

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Del suo futuro Stankovic ha detto che si vedrà, che dell'Inter se ne parlerà. Il club sarebbe intenzionato a usufruie della clausola di riacquisto inserita al momento della cessione al Brugge nel suo contratto.

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