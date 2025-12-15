L'acconciatura sfoggiata da Marcus Thuram in occasione della tradizionale cena di Natale dell'Inter non è passata inosservata. L'attaccante francese è stato immortalato dai fotografi presenti. In occasione di Genoa-Inter il Tikus è tornato all'abituale look con le treccine, decisamente più comodo per i 90 minuti in campo. Sui social c'è stato anche un botta e risposta tra Zalewski e Thuram proprio su questo tema. Una presa in giro, un commento di ghiaccio e poi le scuse: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Botta e risposta tra Zalewski e Thuram per la presa in giro sui social: ci sono le scuse
social
Botta e risposta tra Zalewski e Thuram per la presa in giro sui social: ci sono le scuse
Il commento freddissimo del Tikus, le scuse di Zalewski
© RIPRODUZIONE RISERVATA