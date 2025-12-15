Hanno fatto il giro del web le immagini in aereo di Joao Cancelo, ex giocatore dell'Inter ora all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Nel video diventato presto virale si vede il terzino portoghese che cammina verso una persona seduta e la afferra per un braccio, interrompendo di fatto il video che questa persona stava facendo. Uno schiaffo sulla mano ha fatto gridare all'indignazione. Lo stesso calciatore portoghese ha però spiegato l'accaduto con alcuni post sul suo profilo Instagram: CONTINUA A LEGGERE.