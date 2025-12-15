La Gazzetta dello Sport dedica un focus all'arbitraggio di Milan-Sassuolo, definendo la prestazione del direttore di gara insufficiente. Scrive la Rosea: "Crezzini inizia subito Milan-Sassuolo con un errore evidente non ammonendo Saelemaekers al 2’ per un intervento in scivolata e in ritardo su Muharemovic e non si riprende più collezionando sbagli a ripetizione: fischi in ritardo, falli invertiti e una sensazione costante di insicurezza".Giovanni Capuano si allinea per quanto riguarda la bocciatura dell'arbitro, con una precisazione su una teoria "ridicola": CONTINUA A LEGGERE.