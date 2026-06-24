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fcinter1908 social Bucchioni: “Fossi stato in Palestra non sarei andato al Chelsea, ecco perché. Resta che…”
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Bucchioni: “Fossi stato in Palestra non sarei andato al Chelsea, ecco perché. Resta che…”
Il punto del giornalista sulla decisione dell'esterno di scegliere il club inglese
Tra gli addetti ai lavori sono in tanti quelli che sostengono che la scelta di Marco Palestra di andare al Chelsea invece che all'Inter non sia (sulla carta) la scelta migliore. Lo ha ribadito Ivan Zazzaroni: "Va al Chelsea per denaro e non me la sento di criticarlo per questo: ho semplicemente ricordato che per un giovane quel club è rischioso, quasi una iattura". La pensa così anche Enzo Bucchioni, che ai microfoni di Radio Sportiva è stato molto diretto: CONTINUA A LEGGERE.
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