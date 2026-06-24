Tra gli addetti ai lavori sono in tanti quelli che sostengono che la scelta di Marco Palestra di andare al Chelsea invece che all'Inter non sia (sulla carta) la scelta migliore. Lo ha ribadito Ivan Zazzaroni: "Va al Chelsea per denaro e non me la sento di criticarlo per questo: ho semplicemente ricordato che per un giovane quel club è rischioso, quasi una iattura". La pensa così anche Enzo Bucchioni, che ai microfoni di Radio Sportiva è stato molto diretto: CONTINUA A LEGGERE.