Inter beffata sul mercato.
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fcinter1908 social Palestra, Donati attacca: “Visto che per tutti era fatto, forse i dirigenti dell’Inter…”
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Palestra, Donati attacca: “Visto che per tutti era fatto, forse i dirigenti dell’Inter…”
Inter beffata sul mercato. Quando sembrava in discesa la pista Palestra verso i nerazzurri con 50 milioni, il Chelsea ha fatto irruzione
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Quando sembrava in discesa la pista Palestra verso l’Inter con 50 milioni di valutazione complessiva, il Chelsea ha fatto irruzione garantendo (è attesa in queste ore l’offerta ufficiale) all'Atalanta una cifra molto vicina ai 60 milioni di euro tra parte fissa (oltre 55), bonus di diversa natura e pure una percentuale sulla rivendita. Il pensiero critico di Stefano Donati di Telelombardia: CONTINUA A LEGGERE
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