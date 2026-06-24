Difficile fare il calciomercato in Serie A se poi dalla Premier League arrivano offerte irrinunciabili. È quanto è successo con Marco Palestra, giovane esterno dell'Atalanta ad un passo dall'Inter. Nella trattativa si è inserito di prepotenza il Chelsea offrendo il doppio dell'ingaggio al giocatore e molti più soldi all'Atalanta. Su questa trattativa, e su questo giocatore, si è espresso Ciccio Valenti su X, facendo un'osservazione condivisa da moltissimi tifosi: CONTINUA A LEGGERE.