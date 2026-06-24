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fcinter1908 social La domanda semplice di Ciccio Valenti su Palestra: “Non sono un esperto, ma è così difficile…”
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La domanda semplice di Ciccio Valenti su Palestra: “Non sono un esperto, ma è così difficile…”
Trattativa dell'Inter sfumata per l'esterno di proprietà dell'Atalanta: i tifosi si interrogano
Difficile fare il calciomercato in Serie A se poi dalla Premier League arrivano offerte irrinunciabili. È quanto è successo con Marco Palestra, giovane esterno dell'Atalanta ad un passo dall'Inter. Nella trattativa si è inserito di prepotenza il Chelsea offrendo il doppio dell'ingaggio al giocatore e molti più soldi all'Atalanta. Su questa trattativa, e su questo giocatore, si è espresso Ciccio Valenti su X, facendo un'osservazione condivisa da moltissimi tifosi: CONTINUA A LEGGERE.
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