Il giornalista si è espresso in merito all'Inter e al momento delicato che sta attraversando
VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Ecco qual è stato il problema della fase difensiva"
Che cosa bisogna chiedere all'Inter in questo momento? A questa domanda ha provato a rispondere il giornalista Enzo Bucchioni sulle frequenze di Radio Sportiva. I nerazzurri di Chivu stanno attraversando un momento delicato e di fatica, dopo la seconda sconfitta in Champions League. Ecco come ha analizzato la situazione Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.
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