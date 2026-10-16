Che cosa bisogna chiedere all'Inter in questo momento? A questa domanda ha provato a rispondere il giornalista Enzo Bucchioni sulle frequenze di Radio Sportiva. I nerazzurri di Chivu stanno attraversando un momento delicato e di fatica, dopo la seconda sconfitta in Champions League. Ecco come ha analizzato la situazione Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.