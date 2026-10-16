Il giornalista si è espresso in merito all'Inter e al momento delicato che sta attraversando

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Ecco qual è stato il problema della fase difensiva"

Che cosa bisogna chiedere all'Inter in questo momento? A questa domanda ha provato a rispondere il giornalista Enzo Bucchioni sulle frequenze di Radio Sportiva. I nerazzurri di Chivu stanno attraversando un momento delicato e di fatica, dopo la seconda sconfitta in Champions League. Ecco come ha analizzato la situazione Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.

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