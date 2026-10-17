Il giornalista sportivo ha analizzato in profondità i problemi della difesa dell'Inter

Redazione1908

Qual è il problema della difesa dell'Inter, che continua a prendere troppi gol? Se lo chiedono i tifosi a Radio Sportiva. Marco Bucciantini ha provato a fare un'analisi più approfondita, rispolverando le ambizioni di Chivu proprio in Europa. Ecco il pensiero del giornalista a proposito del cammino dei nerazzurri in Champions League: CONTINUA A LEGGERE

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