La stagione del Milan non è una stagione positiva. A dirlo sono gli addetti ai lavori, anche vicini all'ambiente rossonero e naturalmente i tifosi, per nulla soddisfatti di quanto visto in questa annata complicata. Dopo una prima parte di stagione nella quale si esaltava la capacità di fare risultato anche a fronte di un gioco non particolarmente scintillante, le maschere sono cadute. Lo ha evidenziato in un intervento molto duro l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, che ha sintetizzato il suo giudizio per la squadra rossonera - della quale è tifoso - con parole particolarmente transhant: CONTINUA A LEGGERE.