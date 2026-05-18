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fcinter1908 social Capuano critica Thuram per lo striscione anti-Milan: “L’incredibile incapacità di…”
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Capuano critica Thuram per lo striscione anti-Milan: “L’incredibile incapacità di…”
Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha criticato Marcus Thuram per aver esposto degli striscioni contro il Milan
Dopo la partita contro il Verona è scattata la grande festa per l'Inter che ha alzato al cielo lo scudetto numero 21 nell'ultimo match casalingo della stagione.
Dopo la premiazione e le interviste di rito, il pullman nerazzurro è partito da San Siro per arrivare in Duomo dove la squadra e lo staff erano attesi da una piazza completamente invasa dai tifosi nerazzurri. E Thuram ha esposto anche due striscioni anti-Milan. CONTINUA A LEGGERE
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