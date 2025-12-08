Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, si è reso protagonista di un acceso diverbio con Hermoso, difensore spagnolo della Roma. I suoi insulti, ripresi dalle telecamere, hanno lasciato spazio a pochi dubbi sui contenuti delle sue parole. Il rossoblu si è poi voluto scusare con un messaggio pubblicato su Instagram: "Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento, era un momento delicato. C'era tensione e a un'offesa ho risposto con un'altra. Chiesto scusa a chiunque si sia sentito offeso anche se si dice che finita la partita finisce tutto".