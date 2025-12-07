La squadra viola è ultima in classifica e dopo la sconfitta con il Sassuolo l'odio degli haters si è riversarto sulle famiglie dei calciatori

La Fiorentinaè ultima in classifica e ha raccolto finora solo sei punti. L'ultima sconfitta, quella contro il Sassuolo (che arriva dopo i pari con Genoa e Juve e dopo la sconfitta con l'Atalanta), ha fatto infuriare i tifosi che sui social hanno superato qualsiasi limite minacciando le famiglie dei calciatori viola.

Lo hanno raccontato le stesse compagne dei giocatori che hanno ripostato una serie di messaggi vergognosi, che hanno portato a denunce immediate. C'è chi sui social è arrivato anche ad augurare la morte e malattie ai figli dei calciatori viola come ha denunciato la moglie di Dodo pubblicando su Instagram chi aveva augurato il male ai suoi bimbi. Inaccettabile. Tanto che anche l'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, ha scritto un post per denunciare quanto sta accadendo.

Il post dell'AIC — Su X si legge: "L'Associazione Italiana Calciatori condanna con forza le inaccettabili minacce ricevute dai calciatori della Fiorentina e dalle loro famiglie al termine della gara disputata a Sassuolo".

"Non è tollerabile che il risultato negativo maturato sul campo determini situazioni di questo tipo da parte di soggetti che non possono certamente qualificarsi come tifosi. L'AIC esprime solidarietà e vicinanza ai tesserati e ai loro familiari, confidando che venga fatta quanto prima chiarezza sugli accadimenti ed individuati i responsabili", chiude l'associazione.