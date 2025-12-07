Alla domanda se avesse vissuto Inter-Como come una sorta di sfida personale con Fabregas, Cristian Chivu ha risposto così: "Io non ho tempo neanche di pensare, gioco ogni tre giorni. Avevo l'obbligo di mettere la squadra nelle condizioni migliori per avere una prestazione del genere e direi che l'abbiamo fatto bene. La prestazione poi è sempre dei ragazzi sono felice per questo. Non sono a caccia di reputazione, a me interessa mantenere ordine e disciplina in campo". In moltissimi hanno elogiato la comunicazione di Chivu, ma Ivan Zazzaroni ha voluto fare una precisazione su questo tema: CONTINUA A LEGGERE.