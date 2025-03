VIDEO / Gol copia incolla: Calhanoglu condivide il post della Lega Serie A

Aveva segnato un gol così al Napoli, a San Siro, nella scorsa stagione e il suo gol era servito a sbloccare la gara finita tre a zero. La rete segnata da Hakan Calhanoglu contro il Monza, la rete del due a due che ha aperto alla rimonta di sabato sera, è simile a quella che aveva segnato l'anno scorso agli azzurri. La Lega Serie A ha condiviso un post in cui mette in mostra i punti in comune dei due gol e parla di Trademark, di marchio di fabbrica per il giocatore turco.