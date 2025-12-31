FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social VIDEO / Calhanoglu augura a tutti buon anno con i ricordi del 2025

social

VIDEO / Calhanoglu augura a tutti buon anno con i ricordi del 2025

VIDEO / Calhanoglu augura a tutti buon anno con i ricordi del 2025 - immagine 1
Il calciatore turco ha postato le immagini dell'ultimo anno con la maglia nerazzurra e con quella della Nazionale turca
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

I gol e gli assist e tutte le volte che ha aperto il campo ai compagni per cercare la porta. Hakan Calhanoglu, come ha fatto Bastoni, ha augurato un felice anno nuovo a tutti i suoi follower con un video pubblicato su Instagram.

È stato un anno intenso per il calciatore nerazzurro, con la maglia della Nazionale turca (la squadra guidata da Montella dovrà affrontare i play-off per la qualificazione Mondiale) e con l'Inter che è stata in ballo su tutti i fronti nella scorsa stagione e non è riuscita ad agguantare il secondo campionato consecutivo per un solo punto.

VIDEO / Calhanoglu augura a tutti buon anno con i ricordi del 2025- immagine 2

Poi la sconfitta con il PSG nella finale di Champions League, la seconda giocata in tre anni. Sembrava fosse arrivato il momento di dirsi addio, ma il turco e l'Inter si sono stretti di nuovo in un abbraccio e hanno continuato la loro strada insieme. Il turco saluta un anno pieno di momenti delicati, ma fatto anche di tanti ricordi che lui e i suoi compagni si porteranno comunque dentro.

Leggi anche
VIDEO / Bastoni saluta il 2025 e pensa al 2026 nerazzurro: “Avanti il prossimo”
Youtube, attivo il canale di Fcinter1908: tutti i video raccolti per voi, iscrivetevi

© RIPRODUZIONE RISERVATA