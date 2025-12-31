VIDEO / Calhanoglu augura a tutti buon anno con i ricordi del 2025

Il calciatore turco ha postato le immagini dell'ultimo anno con la maglia nerazzurra e con quella della Nazionale turca

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 20:32)

I gol e gli assist e tutte le volte che ha aperto il campo ai compagni per cercare la porta. Hakan Calhanoglu, come ha fatto Bastoni, ha augurato un felice anno nuovo a tutti i suoi follower con un video pubblicato su Instagram.

È stato un anno intenso per il calciatore nerazzurro, con la maglia della Nazionale turca (la squadra guidata da Montella dovrà affrontare i play-off per la qualificazione Mondiale) e con l'Inter che è stata in ballo su tutti i fronti nella scorsa stagione e non è riuscita ad agguantare il secondo campionato consecutivo per un solo punto.

Poi la sconfitta con il PSG nella finale di Champions League, la seconda giocata in tre anni. Sembrava fosse arrivato il momento di dirsi addio, ma il turco e l'Inter si sono stretti di nuovo in un abbraccio e hanno continuato la loro strada insieme. Il turco saluta un anno pieno di momenti delicati, ma fatto anche di tanti ricordi che lui e i suoi compagni si porteranno comunque dentro.