Calhanoglu riparte con l’Inter. Sui social: “Rieccoci”

Si è presentato ai cancelli della Pinetina con le parole di chi sa che per un po' di tempo gli interisti hanno pensato di non rivederlo più. Ha spiegato di aver sofferto le tante voci sulla separazione e di essersi concentrato sul recupero delle forze fisiche in vista della nuova stagione. Hakan Calhanoglu ha spiegato che è tornato nelle migliori condizioni per mettersi a disposizione dell'Inter.