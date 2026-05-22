È il 22 maggio e per milioni di interisti in tutto il mondo è una data che non si dimentica. Figuriamoci se la dimentica chi era in campo quella sera di 16 anni a Madrid. Figuriamoci se se ne dimentica uno come Materazzi che l'Inter se l'è tatuata sulla pelle e sul cuore.
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fcinter1908 social Inter, Materazzi: “22 maggio 2010, la notte eterna. La nostra storia: per sempre parte di me”
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Inter, Materazzi: “22 maggio 2010, la notte eterna. La nostra storia: per sempre parte di me”
Il post dell'ex nerazzurro che festeggia un anniversario importante per la storia del club: la vittoria del Triplete nel 2010 la sera del 22 magio
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In un post sui social l'ex difensore ha ricordato quella serata speciale: "22.05.2010 - Una notte eterna", ha scritto in un post pubblicato su Instagram.
"La Champions League, il Triplete, la storia dell’Inter, la NOSTRA storia", ha aggiunto con due cuoricini nerazzurri. "Quella coppa - ha concluso l'ex giocatore interista - resterà per sempre parte di me. Per la squadra, per i tifosi, per chi ha creduto in noi fino all’ultimo secondo".
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