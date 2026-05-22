Ieri, all'evento organizzato dall'Inter, c'era la squadra campione d'Italia ma c'erano anche le Leggende nerazzurre che hanno festeggiato con i dipendenti del club

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 maggio - 12:05

Oggi è il 22 maggio. E per l'Inter e gli interisti è sempre un giorno di festa da ricordare perché è il giorno in cui si è materializzato a Madrid l'impossibile, il Triplete conquistato da Mourinho e i suoi ragazzi. È arrivato alla fine di un percorso epico che molti tifosi è cominciato a Stamford Bridge, a Londra, in casa del Chelsea.

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Quella palla di Eto'o che si infila tra il palo e il Cech ha dato il via a tutto e ha fatto pensare che quella finale, quella Champions, potevano essere a portata di mano più di quanto non lo erano mai stati.

Ieri, all'Arena Civica c'erano, insieme alla squadra che ha festeggiato con i dipendenti del club con un allenamento-esibizione, le Leggende. Una di loro era lì a guidare Lautaro e compagni, Chivu. Le altre hanno vita ad un allenamento e ad una partitella tra ex. Nella squadra rossa c'erano due facce notissime: Javier Zanetti e Esteban Cambiasso. A loro l'aria social media dell'Inter ha chiesto di riproporre un'esultanza.

Proprio quella fatta alla fine della partita contro il Chelsea, quando si cominciò a vedere all'orizzonte una vittoria possibile, che poi si è concretizzata il 22 maggio a Madrid.