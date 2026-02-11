Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, ha voluto precisare la sua posizione dopo le dichiarazioni rilasciate nel pomeriggio.

"Se giocherei mai all'Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si può mai sapere. Ma ora pensiamo a quest’anno" aveva detto il classe 2008.