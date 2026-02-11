Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, ha voluto precisare la sua posizione dopo le dichiarazioni rilasciate nel pomeriggio.
Camarda : “Parole sull’Inter? Risposta strumentalizzata per creare false notizie”
Le parole dell'attaccante classe 2008, che precisa la sua posizione dopo le dichiarazioni rilasciate poche ore prima
"Se giocherei mai all'Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si può mai sapere. Ma ora pensiamo a quest’anno" aveva detto il classe 2008.
"Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno".
Dopo le parole in occasione dell'evento di 'Panini Sport Italia', Camarda ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram.
