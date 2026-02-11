FC Inter 1908
Milano-Cortina, oro Italia slittino nel doppio uomini: i complimenti dell’Inter

Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner conquistano il titolo olimpico: arriva il messaggio social del club nerazzurro
Alessandro De Felice
Grande Italia dello slittino. Arriva il secondo oro di giornata nel doppio maschile: dopo quello delle donne, il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio.

L'Inter si è complimentata con un messaggio sui canali social del club nerazzurro:

"Subito un altro oro! Anche gli Azzurri sul tetto del mondo nello slittino doppio: complimenti ragazzi".

