Grande Italia dello slittino. Arriva il secondo oro di giornata nel doppio maschile: dopo quello delle donne, il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Milano-Cortina, oro Italia slittino nel doppio uomini: i complimenti dell’Inter
social
Milano-Cortina, oro Italia slittino nel doppio uomini: i complimenti dell’Inter
Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner conquistano il titolo olimpico: arriva il messaggio social del club nerazzurro
L'Inter si è complimentata con un messaggio sui canali social del club nerazzurro:
"Subito un altro oro! Anche gli Azzurri sul tetto del mondo nello slittino doppio: complimenti ragazzi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA