FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ravezzani: “Toni e termini di Conte da tifoso becero! Non si può tollerare che…”

social

Ravezzani: “Toni e termini di Conte da tifoso becero! Non si può tollerare che…”

Ravezzani: “Toni e termini di Conte da tifoso becero! Non si può tollerare che…” - immagine 1
Fanno parecchio discutere le parole utilizzate da Antonio Conte durante e dopo Napoli-Como di Coppa Italia
Redazione1908

Fanno parecchio discutere le parole utilizzate da Antonio Conte durante e dopo Napoli-Como di Coppa Italia. Gli insulti di Conte all’arbitro Manganiello, durante la gara di Coppa Italia, sono sfuggiti allo stesso direttore di gara (che era lontanissimo) e al quarto uomo (che pare in quel momento avesse gli auricolari attivi), ma non alle telecamere. Fabio Ravezzani commenta duramente l'atteggiamento del tecnico: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
“L’Imperatore è tornato in città”: Adriano ospite dell’Inter HQ in via...
Longhi durissimo: “Paragonare Bartesaghi a Dimarco non è giornalismo. E’...

© RIPRODUZIONE RISERVATA