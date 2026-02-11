Fanno parecchio discutere le parole utilizzate da Antonio Conte durante e dopo Napoli-Como di Coppa Italia

Fanno parecchio discutere le parole utilizzate da Antonio Conte durante e dopo Napoli-Como di Coppa Italia. Gli insulti di Conte all’arbitro Manganiello, durante la gara di Coppa Italia, sono sfuggiti allo stesso direttore di gara (che era lontanissimo) e al quarto uomo (che pare in quel momento avesse gli auricolari attivi), ma non alle telecamere. Fabio Ravezzani commenta duramente l'atteggiamento del tecnico: CONTINUA A LEGGERE