Theo Hernandez, che ha recentemente raccontato come Simone Inzaghi lo avesse convinto a lasciare il Milan per unirsi all'Al Hilal, è nuovamente al centro di voci di mercato. Non si parla di Milan ma di Juventus. Secondo un'indiscrezione lanciata sul canale Youtube di Pellegatti, l'entourage del giocatore avrebbe allacciato contatti con la dirigenza bianconera per un ritorno del calciatore in Serie A. Riflettori puntati anche sulla compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, per un commento molto contestato sulla città di Milano: CONTINUA A LEGGERE.
Voci di mercato su Theo Hernandez, il commento della compagna fa infuriare i tifosi: "Felice…"
Il commento dell'influencer ha scatenato la reazione negativa di follower e tifosi
