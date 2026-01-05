FC Inter 1908
Cancelo-Inter, in attesa del sì arriva il like all’ultimo post di Akanji - immagine 1
Il club nerazzurro aspetta solo un suo sì dopo aver trovato l'accordo con l'Al-Hilal. Intanto il portoghese manda segnali all'ex compagno all'epoca del City
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sono stati compagni al Manchester City. Joao Cancelo e Manuel Akanji potrebbero ora tornare ad essere colleghi anche all'Inter e a giocare uno vicino all'altro. In queste ore si sono intensificati i contatti tra il club nerazzurro e l'Al-Hilal, il club che detiene il cartellino del portoghese.

Cancelo-Inter, in attesa del sì arriva il like all’ultimo post di Akanji- immagine 2

Il calciatore deve però prima dare la sua risposta ferma e convinta ai nerazzurri: ci sarebbe anche un'opzione Barcellona. L'entourage del giocatore ha avuto contatti anche con la società blaugrana e il ritorno in Spagna sarebbe la priorità del calciatore. Ma la società catalana sarebbe molto meno convinta dei nerazzurri sull'acquisto del giocatore mentre l'Inter aspetta la sua risposta.

Cancelo-Inter, in attesa del sì arriva il like all’ultimo post di Akanji- immagine 3
Getty Images

In attesa di definire l'operazione, Cancelo manda un segnale social. Il portoghese ha visto il post celebrativo della vittoria col Bologna pubblicato dal calciatore svizzero e ha deciso di mettere il suo like.

Un like che non è sfuggito agli occhi più attenti e che nei giorni di mercato può voler dire tutto e niente. "Grande prestazione, grande vittoria, Inter di nuovo in vetta", aveva scritto Akanji. Cancelo ha messo like. Ora si attende il like all'idea che si è accesa in casa Inter: i dirigenti vogliono cogliere l'opportunità che si è creata e vorrebbero metterlo a disposizione di Chivu. Manca solo un ultimo like.

