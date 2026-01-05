Cancelo-Inter, in attesa del sì arriva il like all’ultimo post di Akanji

Il club nerazzurro aspetta solo un suo sì dopo aver trovato l'accordo con l'Al-Hilal. Intanto il portoghese manda segnali all'ex compagno all'epoca del City

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 15:54)

Sono stati compagni al Manchester City. Joao Cancelo e Manuel Akanji potrebbero ora tornare ad essere colleghi anche all'Inter e a giocare uno vicino all'altro. In queste ore si sono intensificati i contatti tra il club nerazzurro e l'Al-Hilal, il club che detiene il cartellino del portoghese.

Il calciatore deve però prima dare la sua risposta ferma e convinta ai nerazzurri: ci sarebbe anche un'opzione Barcellona. L'entourage del giocatore ha avuto contatti anche con la società blaugrana e il ritorno in Spagna sarebbe la priorità del calciatore. Ma la società catalana sarebbe molto meno convinta dei nerazzurri sull'acquisto del giocatore mentre l'Inter aspetta la sua risposta.

In attesa di definire l'operazione, Cancelo manda un segnale social. Il portoghese ha visto il post celebrativo della vittoria col Bologna pubblicato dal calciatore svizzero e ha deciso di mettere il suo like.

Un like che non è sfuggito agli occhi più attenti e che nei giorni di mercato può voler dire tutto e niente. "Grande prestazione, grande vittoria, Inter di nuovo in vetta", aveva scritto Akanji. Cancelo ha messo like. Ora si attende il like all'idea che si è accesa in casa Inter: i dirigenti vogliono cogliere l'opportunità che si è creata e vorrebbero metterlo a disposizione di Chivu. Manca solo un ultimo like.