Con una grande prestazione di tutta la squadra, l'Inter ha battuto nettamente il Bologna (3-1) e si è ripresa la vetta solitaria della classifica. Su X Fabio Ravezzani ha analizzato così la convincente prova della squadra di Chivu.
Con una grande prestazione l'Inter ha battuto nettamente il Bologna. Il giornalista analizza la gara dei nerazzurri
"L’Inter vince alla grande col Bologna. La produzione offensiva è sempre impressionante e quando le punte trasformano, la superiorità non è solo tattica. Lautaro super, Zielinski il migliore del centrocampo. Bisseck senza sbavature. Dimarco ok, solo Calhanoglu ancora sottotono".
