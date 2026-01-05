Il club nerazzurro ha festeggiato sui social i tre punti fatti contro i rossoblù nella prima gara del 2026

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 00:40)

È stata una vittoria bella e larga e il punteggio poteva essere ancora più largo di quello che poi in effetti è stato. Tante occasioni create, una traversa centrata in pieno: l'Interha battuto il Bologna a San Siro nella prima gara del 2026 ed è riuscita a riscattare la sconfitta ai rigori rimediata in Supercoppa proprio per mano della squadra di Italiano.

Alla fine, con i gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, la squadra di Chivu ha ottenuto una vittoria pulita che vale pure la testa della classifica occupata momentaneante dal Milan che aveva vinto a Cagliari.

Vittoria da celebrare e festeggiare con serenità in attesa delle prossime sfide in un gennaio che sarà molto intenso per i giocatori nerazzurri. Nel frattempo tre punti importanti, i primi del 2026, che Thuram - autore del terzo gol - ha festeggiato sui socialdella società nerazzurra con un siparietto. "Tre punti nel sacco", scrive il club per descrivere il video dell'attaccante francese che mima con le mani i tre punti e se li mette in tasca.