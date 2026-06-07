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fcinter1908 social Palmeri: “Che rischio Inter se perde Calhanoglu! Per non fare beneficenza deve incassare almeno…”

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Palmeri: “Che rischio Inter se perde Calhanoglu! Per non fare beneficenza deve incassare almeno…”

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In queste ore è tornato d'attualità, in casa Inter, l'argomento relativo al futuro di Hakan Calhanoglu: l'analisi di Palmeri
Redazione1908

In queste ore è tornato d'attualità, in casa Inter, l'argomento relativo al futuro di Hakan Calhanoglu, soprattutto dopo le parole del candidato presidente del club turco, Safi.  Ne ha parlato anche Tancredi Palmeri su X: CONTINUA A LEGGERE

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