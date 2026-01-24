Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, il cordoglio dell’Inter

Lutto nel mondo del calcio: l'ex giocatore, tra le altre, dell'Inter Nazzareno Canuti è mancato oggi all'età di 70 anni

L'Inter ha condiviso questo messaggio sui suoi canali social: "Ci ha lasciato Nazzareno Canuti. Prodotto del Settore Giovanile, in nerazzurro 183 presenze e 7 stagioni.