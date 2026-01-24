Lutto nel mondo del calcio: l'ex giocatore, tra le altre, dell'Inter Nazzareno Canuti è mancato oggi all'età di 70 anni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, il cordoglio dell’Inter
social
Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, il cordoglio dell’Inter
Lutto nel mondo del calcio: l'ex giocatore, tra le altre, dell'Inter Nazzareno Canuti è mancato oggi all'età di 70 anni
L'Inter ha condiviso questo messaggio sui suoi canali social: "Ci ha lasciato Nazzareno Canuti. Prodotto del Settore Giovanile, in nerazzurro 183 presenze e 7 stagioni.
Con l’Inter ha vinto due Coppe Italia e il campionato del 1979-80 onorando sempre la maglia con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio.
FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA