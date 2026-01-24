La rete del tre a due l'ha segnata l'attaccante nerazzurro su assist del difensore: abbraccio social tra i due

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 gennaio - 00:57

Un cioccolatino, lo ha definito così. E lui lo ha mangiato. Francesco Pio Esposito ha segnato il gol del tre a due raccogliendo l'assist di Alessandro Bastoni. Un gol che è arrivato subito dopo il rigore di Zielinski e dopo la rete del due a due con annesso urlo di capitan Lautaro. Una rete che ha ribaltato la partita e ha reso il secondo tempo di Inter-Pisa una discesa.

Sui social il difensore nerazzurro ha postato le foto della serata e ha scritto: "Ad ogni costo. Niente scuse". Ad Alessandro è mancato in pratica solo il gol, ci è andato vicino nel finale di partita. Ma Pio di fronte al suo assist non si è fatto pregare due volte e sui social in pratica lo ha ringraziato commentando il suo post con l'emoticon di un cioccolatino e con un cuoricino.

Si erano già dati un grosso abbraccio nel momento dell'esultanza quando l'attaccante nerazzurro ha mostrato i muscoli ai tifosi interisti e vicino a lui il difensore si è avvicinato imitandolo. Muscoli e cuori nerazzurri.