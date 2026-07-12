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fcinter1908 social Capuano-Antinelli, scontro social: “Un successone il tuo post”. La replica: “Non meritate…”

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Capuano-Antinelli, scontro social: “Un successone il tuo post”. La replica: “Non meritate…”

Capuano-Antinelli, scontro social: “Un successone il tuo post”. La replica: “Non meritate…” - immagine 1
Giovanni Capuano, su Twitter, ha criticato la telecronaca di Adani in Argentina-Svizzera: interviene anche Antinelli
Redazione1908

Ha fatto molto discutere la telecronaca di Lele Adani durante la sfida tra l'Argentina e la Svizzera, quarto di finale del Mondiale. Si sa della passione di Adani per il calcio argentino e per la Seleccion. Ma per qualcuno, il tifo durante la telecronaca è addirittura esagerato.

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Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha detto la sua su Twitter, scatenando la reazione di Alessandro Antinelli: CONTINUA A LEGGERE

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