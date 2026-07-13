Akanji saluta i Mondiali: “Un viaggio indimenticabile. Dato tutto”

La Svizzera è stata eliminata ai quarti dall'Argentina: arriva il post social del calciatore interista

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 03:02)

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha salutato i Mondiali questa notte: la sua Svizzera è stata eliminata ai supplementari dall'Argentina di Lautaro Martinez. Il calciatore, in un post sui social, ha detto addio al torneo e ha sottolineato con quanto orgoglio lascia la competizione.

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"Un modo difficile per concludere un viaggio indimenticabile alla Coppa del Mondo", ha scritto Manuel che ha postato le foto della serata su Instagram e ce n'è una in cui marca Messi.

"Abbiamo lasciato tutto in campo e possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Grazie a ogni tifoso che ha creduto in noi e ci ha sostenuto ad ogni passo", ha scritto ancora il giocatore che è stato applaudito da molti tifosi svizzeri sui social.