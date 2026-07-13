Dusan Vlahovic e la Juventus si stanno riavvicinando? È questa la notizia che sta circolando nelle ultime ore e che suggerisce un passo importante da parte dell'attaccante serbo. Dusan avrebbe contattato direttamente il club bianconero, chiedendo un incontro e mostrandosi disposto a rimettersi in discussione, anche dal punto di vista economico. Secondo Paolo Paganini ci sono dei motivi che si nascondono dietro a questa decisione: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social Paganini: “Vlahovic-Juve? Pensava ci fosse la fila. Come detto in tempi non sospetti…”
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Paganini: “Vlahovic-Juve? Pensava ci fosse la fila. Come detto in tempi non sospetti…”
Il giornalista ha analizzato la situazione di Dusan
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