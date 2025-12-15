L'Inter si gode la vetta della serie A dopo una vittoria conquistata sul difficile campo di Genova. Nessuna vittoria è scontata nel nostro campionato, soprattutto se si arriva da una precedente delusione (la sconfitta con il Liverpool). Delle buona prestazione dei nerazzurri ha parlato anche Maurizio Pistocchi: "Notevole prova di forza dell’Inter che vince a Marassi - 2:1 al Genoa- e ritrova la testa della classifica in solitario. Subito in gol con Bisseck, sinistro nell’angolo alla sinistra di Leali, i nerazzurri dominano il giuoco e il possesso palla, creano due opportunità per il raddoppio con Carlos Augusto e Pio Esposito, e al 38’ raddoppiano con Lautaro Martinez, 8 gol per lui".