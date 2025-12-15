L'Inter si gode la vetta della serie A dopo una vittoria conquistata sul difficile campo di Genova. Nessuna vittoria è scontata nel nostro campionato, soprattutto se si arriva da una precedente delusione (la sconfitta con il Liverpool). Delle buona prestazione dei nerazzurri ha parlato anche Maurizio Pistocchi: "Notevole prova di forza dell’Inter che vince a Marassi - 2:1 al Genoa- e ritrova la testa della classifica in solitario. Subito in gol con Bisseck, sinistro nell’angolo alla sinistra di Leali, i nerazzurri dominano il giuoco e il possesso palla, creano due opportunità per il raddoppio con Carlos Augusto e Pio Esposito, e al 38’ raddoppiano con Lautaro Martinez, 8 gol per lui".
L'analisi del giornalista sportivo
"Nella ripresa, il trend non cambia: l’Inter fa la partita, il Genoa risponde con veloci ripartenze. Da una verticalizzazione, arriva il gol del Grifone, lo segna Vitinha che dribbla anche Sommer. Finale di partita con l’Inter palesemente stanca a difendere il risultato, e il Genoa tutto avanti , ma il risultato non cambia. L’Inter di Chivu sale al 1posto a quota 33, 2 pt in più dello scorso anno", ha concluso il giornalista sportivo a proposito dell'ultima parte del match.
