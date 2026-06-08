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fcinter1908 social Capuano sul caos in casa Milan: “Incredibile. Mi terrorizza sapere che stanno cercando…”
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Capuano sul caos in casa Milan: “Incredibile. Mi terrorizza sapere che stanno cercando…”
Il giornalista sportivo non nasconde la sua preoccupazione per il caos in casa Milan
In casa Milan i punti interrogativi sono tanti. Non solo quelli che riguardano la scelta del tecnico, che nella prossima stagione siederà sulla panchina rossonera ma anche quelli prettamente legati alla struttura che dovrà supportarlo. Il caos sembra totale e l'insoddisfazione dei tifosi aumenta di giorno in giorno. C'è una cosa incredibile che terrorizza Giovanni Capuano nell'analisi del momento del Milan: CONTINUA A LEGGERE.
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